Agroppi: "Simeone bravo ragazzo ma non ha il fisico per reggere l'attacco"

© foto di Giacomo Morini

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Aldo Agroppi critica Giovanni Simeone. "E' un bravo ragazzo, ha la faccia pulita ma non ha la fisicità per reggere il peso dell'attacco. Pjaca non lo aiuta, la Fiorentina deve aggrapparsi a Chiesa che con la sua qualità deve accendere il Cholito".