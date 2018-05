Aguero contro il Papu: "Fossi stato in Biglia l'avrei atteso dopo la gara"

© foto di Imago/Image Sport

Ai microfoni di Tyc Sport l'attaccante di City e Argentina Sergio Aguero ha parlato della possibilità di giocare al fianco di Leo Messi e del fallo dell'ultima giornata del Papu Gomez su Lucas Biglia: "Prima se ne parlava della possibilità che io arrivassi al Barcellona. Ora non credo sia possibile per una questione di età, Leo resterà al Barça e io al City. Il fallo del Papu Gomez su Biglia in Atalanta-Milan (il regista ha riportato la frattura di due vertebre lombari, ndr)? Se fossi stato in Biglia, avrei aspettato il Papu nel tunnel dello spogliatoio per sapere se era stato un gesto intenzionale oppure no".