Aguero e Kompany out, Liam Gallagher manda a quel paese Guardiola

Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis e noto tifoso del Manchester City, non ha particolarmente gradito le scelte di Pep Guardiola per la sfidadi questa seracontro il Liverpool. In particolare il cantautore non ha gradito l'esclusione dall'undici titolare di Sergio Aguero e Vincent Kompany. Il City, da parte sua, ha invitato il tifoso vip ad 'avere fede'.