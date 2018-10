Aia: indetto corso nazionale per arbitri

Iscrizioni entro il 31 ottobre, si può partecipare dai 15 anni

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - L'Aia indice il corso nazionale per arbitri di calcio per la stagione 2018/2019. Saranno approntate iniziative promozionali di rilevanza nazionale al fine di coinvolgere il maggior numero di ragazzi e ragazze anche attraverso i social media con l'ashtag #corsoarbitri. Il corso verrà pubblicizzato anche alla luce della convenzione con il Ministero dell'Istruzione per la promozione nelle scuole di secondo grado. Le iscrizioni dovranno essere accolte tramite le Sezioni dislocate sul territorio entro il 31 ottobre prossimo. Possono partecipare cittadini Ue ed extracomunitari con permesso di soggiorno, di ambo i sessi, che alla data dell'esame abbiano compiuto 15 anni e non ne abbiano compiuti 35. Al termine del corso è prevista una prova di ammissione all'esame. Dal superamento dell'esame, si è un arbitro dell'Associazione italiana arbitri FIGC e, pertanto, dalle domeniche successive si inizierà ad arbitrare nella prima categoria dell'arbitraggio, i "Giovanissimi".