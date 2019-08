© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell’Aia Marcello Nicchi è intervenuto oggi alla Domenica Sportiva, commentando alcuni degli episodi avvenuti ieri in Fiorentina-Napoli: “Quello su Mertens non è rigore. Il Var è intervenuto sul rigore di Mertens ma non hanno capito che c’era un errore, questo mi preoccupa. Il problema era che il Var non aveva immagini chiare e avrebbe dovuto suggerire all’arbitro di campo di andare a rivedere le immagini. Ho parlato con il designatore e siamo molto amareggiati e deciderà se prendere provvedimenti tecnici o disciplinari. Stiamo cercando di attivare una sala Var centrale a Coverciano che vedrà in contemporanea le gare e potrà sentire le conversazioni tra arbitro e Var, seppur senza poter interagire”.