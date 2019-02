Per annullamento decisione Corte Figc che ha riammesso arbitro

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Finirà davanti al Collegio di garanzia dello sport la vertenza tra l'Aia e l'ex arbitro Claudio Gavillucci. L'organo giudicante del Coni ha ricevuto un ricorso dall'Associazione italiana arbitri contro Gavillucci e nei confronti della Figc per avere l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello dello scorso gennaio con cui era stato accolto il ricorso di Gavillucci per la sua esclusione dal ruolo degli arbitri di massima serie (Can A) deliberata alla fine dello scorso campionato.