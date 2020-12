AIA, Rocchi e Orsato testimonial dei corsi arbitri: "Ecco cosa vuol dire essere direttori di gara"

Parte una nuova campagna di comunicazione e di promozione

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - L'Associazione Italiana Arbitri (Aia) ha avviato una campagna di comunicazione per il reclutamento delle nuove leve e per promuovere l'immagine arbitrale. Ad aprirla, con un primo videomessaggio, l'ex arbitro internazionale Gianluca Rocchi. "Senso di appartenenza, rispetto delle regole e decidere. Tutto questo, divertendosi, su un campo da calcio. Questo è essere Arbitro", le sue parole. A Rocchi si affianca l'immagine di Daniele Orsato, tutt'ora in attività, rappresentante degli arbitri e recentemente eletto miglior 'fischietto' del mondo nel 2020, dall'IFFHS (International Federation of Football History and Statistics). Il messaggio promozionale verrà diffuso attraverso i canali social istituzionali e il sito web dell'Aia: coinvolgerà, nei prossimi giorni, gli arbitri di vertice di ogni disciplina, dalla Serie A al calcio a 5, al beach soccer. L'appello è rivolto a ragazze e ragazzi dai 15 ai 35 anni, cittadini della Comunità europea, con documento d'identità valido, e i cittadini extra comunitari, dotati anche di regolare permesso di soggiorno. I corsi, articolati a livello territoriale, saranno organizzati dalle 207 sezioni arbitrali, presenti in tutta Italia. Al termine del corso, interamente gratuito, i candidati dovranno superare la prova d'ammissione, che verterà principalmente sul regolamento del gioco e sulla preparazione atletica. I giovani arbitri inizieranno l'attività dalla categoria 'Giovanissimi', affiancati da un tutor che li introdurrà alle direzioni delle partite e allo svolgimento di tutte le funzioni arbitrali. (ANSA).