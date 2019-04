Aic contro la violenza sulle donne

Progetto 'Facciamo gli uomini'.Tommasi, rieduchiamo nostri cuori

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Sette milioni di donne sono vittime di violenza in Italia, 746 mila hanno subìto un tentativo di stupro, una donna su tre vittima di un abuso. E' l'allarme lanciato durante la presentazione del progetto ''Facciamo gli uomini. Questo è l'unico narciso che conosco'', ideato dall'Associazione Italiana Calciatori con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la prevenzione e contrasto violenza sulle donne e il patrocinio della Lega A, Lega B, Lega Pro e Lega Dilettanti. Per 18 mesi saranno organizzati eventi dentro e fuori dal campo per sensibilizzare sul tema. ''Vogliamo dare visibilità a una problematica che ha bisogno di tutto, soprattutto di ascolto. E i calciatori sono pronti a dare la loro immagine e visibilità a questo tipo di messaggio. Fare gli uomini è anche mettersi in discussione. L'AIC farà di tutto perché questa voce risuoni. Noi italiani dobbiamo tornare ad educare il nostro cuore'', ha dichiarato Damiano Tommasi, presidente AIC.