Anche quest'anno l'iniziativa promossa dall'Assocalciatori

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - L'annuale "ritiro precampionato" organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, riservato ai "calciatori senza contratto", si svolgerà anche per questa edizione presso "Centro Tecnico Federale L. Ridolfi" a Coverciano. La preparazione inizierà giovedi 18 luglio e terminerà mercoledi 7 agosto, senza pause intermedie. Grazie all'accordo con la FIGC, confermato anche per quest'anno, tutti i calciatori partecipanti (massimo 60) potranno conseguire l'abilitazione ad "Allenatore di base - Uefa B" seguendo l'apposito "Corso speciale" che si svolgerà nello stesso periodo della preparazione. Due posti saranno riservati a calciatrici di livello nazionale in attività e due a calciatori facenti parte della Nazionale Italiana calcio Amputati.