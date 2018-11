AIC, Icardi miglior giocatore del mese di ottobre

Padova, i convocati per il derby: rientrano Minesso e Vogliacco

Le pagelle della Cremonese - Perrulli il migliore, in ombra Castrovilli

Cosenza, i convocati di Braglia: prima chiamata per il baby Salines

Foggia, i convocati di Grassadonia per la sfida col Brescia

Brescia, Corini: "Dobbiamo sacrificare un pezzo di noi per la squadra"

Hellas, Grosso: “Dobbiamo fare meglio, sono sempre in discussione “

Le probabili formazioni di Palermo-Cosenza - Puscas dal 1', out Rispoli

Hellas, la pazienza sta esaurendosi: fischi per Grosso e squadra

Pescara, Memushaj: "Possiamo giocarci le nostre carte per la A"

L'Associazione Italiana Calciatori ha eletto Mauro Icardi come miglior giocatore del mese di ottobre. L'argentino "ha deciso praticamente tutte le partite dell’Inter, compreso uno dei derby più atteso degli ultimi anni e la replica della sfida per il quarto posto dello scorso anno contro la Lazio" si legge sul sito dell'AssoCalciatori.

