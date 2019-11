AIC, Tommasi. "Pronti a dare supporto ai giocatori del Napoli"

Presidente Aic: questione interna, speriamo si risolva

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Siamo in attesa dei giocatori, se avranno bisogno di supporto, siamo a disposizione". All'indomani del pari a Liverpool, in casa Napoli il caso multe è sempre attuale, e sull'argomento interviene il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi. Intervenendo a Radio Punto Nuovo, Tommasi non ha nascosto il suo scetticismo sulla scelta di un ritiro da parte della società ("La questione dei ritiri è disciplinata dall'accordo collettivo, dell'anomalia di tutto questo si parla poco: stiamo parlando di due partite giocate a Napoli, piuttosto che dormire a casa avrebbero dormito insieme, un po' atipico per un lavoratore. All'estero sono lontani da queste modalità di concentrazione"), ma ha sottolineato di essere per la linea della concertazione, piuttosto che per quella dello scontro. "Quando aumentano le tensioni all'interno di un gruppo - il suo parere -, possono avere ripercussioni in campo. Spero si tranquillizzi la questione il prima possibile per non avere ancora ulteriori ripercussioni nelle gare. Trovare la conciliazione è una delle vie d'uscita, ma se De Laurentiis pensa di aver ragione, non so come andrà a finire". "Se tutte e due le parti ritengono di essersi comportati in maniera corretta, andranno in fondo fino alla fine", ha poi aggiunto riferendosi al collegio arbitrale. "Contatti tra AIC e giocatori del Napoli? Ci sono state delle richieste sulle basi di ipotesi di contestazione. Ad oggi non abbiamo diretta conoscenza, ma volevano chiarimenti sulle regole. L'associazione fa da supporto, la questione e' molto interna al Napoli, il mio augurio è che finisca il prima possibile". (ANSA).