Ajax, allenamento mattutino dopo la festa: seduta al 'Grande Torino'

Ieri sera festeggiamenti per la qualificazione alle semifinali

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO 17 APR - Dopo la splendida vittoria in Champions contro la Juventus, l'Ajax non ha ancora lasciato Torino e, dopo avere festeggiato e trascorso la notte in un hotel del centro cittadino, questa mattina si allena all'Olimpico Grande Torino. Un programma previsto, indipendentemente dal risultato del quarto di finale, che é passato però sotto silenzio. Non c'è traccia di tifosi fuori dallo stadio, campo di gioco del Torino, staziona solo un pulmino della Polizia di stato all'ingresso.