Ajax, auguri a De Ligt col video del gol alla Juve: "Divertiti a Torino"

Vent'anni oggi per Matthijs De Ligt, nuovo difensore della Juventus. E l'Ajax non si dimentica di fare gli auguri di buon compleanno al suo ex capitano. Lo fa tramite social, con un contenuto che immaginiamo non sarà troppo gradito ai tifosi bianconeri: il video gol realizzato a Torino con la maglia dei Lancieri, che di fatto ha sancito l'eliminazione della Juve dalla Champions League. E il messaggio: "Divertiti a Torino".

Happy birthday, Matthijs! Enjoy your day in Turin... 😘🇮🇹 pic.twitter.com/5Ex1pANxaL — AFC Ajax (@AFCAjax) August 12, 2019