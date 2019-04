Ajax, De Ligt è il più giovane capitano in una semifinale di Champions

Una certezza, un leader assoluto di una squadra che fa sognare tutta Europa. Matthijs de Ligt, a 19 anni e 261 giorni, è il più giovane capitano a giocare una semifinale di Champions League. Il primato apparteneva a Cesc Fabregas, che aveva indossato la fascia con l'Arsenal nel 2009 a 21 anni e 369 giorni.

👏 Ajax defender Matthijs de Ligt = youngest player to captain a side in the #UCL semi-finals (19 years, 261 days). pic.twitter.com/H8L7loxqz0

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 aprile 2019