L'Ajax è arrivato pochi minuti fa a Torino: gli olandesi, accolti da una cinquantina tra tifosi e curiosi, alloggeranno nello stesso albergo in cui ha soggiornato l'Atlético Madrid. Curiosità: nel pullman dei Lancieri era presente un'italianissima macchina da caffé espresso Lavazza. Evidentemente, ten Hag & Co avevano il dubbio di non rimanere svegli abbastanza, in vista della gara contro la Juventus.