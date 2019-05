Ajax, l'ex Endt: "Allegri ha suo punto di vista, in Italia conta il risultato"

David Endt, ex team manager dell'Ajax, ha parlato a Radio Crc della vittoria del club di Amsterdam a Londra contro il Tottenham in Champions League. "L'Ajax ha disputato un bellissimo primo tempo, ma forse avrebbe dovuto segnare un gol in più. Nel secondo tempo è calato perché gli Spurs hanno cambiato tatticamente. Io rispetto molto Allegri, ognuno ha il proprio punto di vista, ma l'Ajax ha una filosofia che la porta a giocare bene e a provare a vincere: è un obbligo verso il nostro pubblico. So che in Italia è diverso perché conta di più il risultato, si vuole sempre vincere. In Europa, però, non funziona così. Il pubblico dell'Ajax non è felice se la squadra vince ma gioca male. Penso che il calcio italiano debba cambiare qualcosa nella mentalità. Quando i risultati non vengono si può comunque essere felici del bel gioco", ha detto.

I gioielli dell'Ajax. Endt ha poi parlato dei singoli. "Tagliafico l'abbiamo pescato in Argentina, forse è un po' troppo duro a livello fisico ma è un giocatore molto valido. L'ammonizione di ieri è stata inutile, rischia di saltare la finale se prende un altro giallo, ma il suo carattere è importante per il suo modo di giocare. In Olanda ci vogliono giocatori che sanno giocare a pallone, che sanno cosa fare anche nei momenti difficili. Il popolo di Napoli chiede più del bel gioco, in altre città si vince senza giocare bene. Negli ultimi anni ho visto un bellissimo gioco a Napoli e la gente deve essere felice di questo", ha detto.