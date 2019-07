Ajax, primo stop stagionale: decisiva la doppietta di Macheda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima sconfitta stagionale per l'Ajax, che nella seconda amichevole di giornata ha perso contro il Panathinaikos: partita decisa dalla doppietta di Federico Macheda, inutile il gol del pareggio siglato da Donny van de Beek. Sabato i lancieri scenderanno in campo per la prima partita ufficiale della stagione: alle ore 18:00 Supercoppa d'Olanda contro il PSV Eindhoven.