Ajax, Tagliafico: "Volevamo vincere. Abbiamo già rimontato in trasferta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Tagliafico ha rilasciato un'intervista a Rai Sport dopo l'uno a uno casalingo dell'Ajax contro la Juventus: "Volevamo vincere la partita. Loro hanno fatto un gol in trasferta, non è facile, ma abbiamo voglia di provare a ribaltare il risultato a Torino. Per le percentuali di passaggio del turno direi un 50/50, la Juve ha un gol a favore ma noi abbiamo già rimontato in trasferta, giocheremo allo Stadium provando a creare azioni da gol e segnare. Sappiamo di dover segnare almeno un gol, speriamo di farne di più e di poter passare il turno".