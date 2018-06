Akinfenwa contro Ramos: "Non giocheremo contro, sei fortunato"

© foto di J.M.Colomo

Dopo la finale di Champions League, in molti hanno puntato il dito contro Sergio Ramos, autore del fallo che ha costretto Salah ad abbondare il campo e colpevole anche, secondo le recenti ricostruzioni, di aver causato un trauma cranico a Karius, che avrebbe portato così il portiere tedesco a commettere le due famose papere che di fatto hanno spianato la strada al Real Madrid. Il capitano del Real Madrid dovrà stare attento anche ad un tifoso decisamente particolare del Liverpool, Adebayo Akinfenwa. La "bestia", 100 chili di muscoli, sul suo profilo Twitter (ovviamente in maniera scherzosa), ha mandato un messaggio al difensore spagnolo: "Sergio Ramos, non solo hai fatto fuori il mio uomo, Momo Salah, ma ho sentito anche hai anche provocato una commozione cerebrale a Karius. Ascolta fratello, non giocheremo mai contro perché non arriverò mai in Champions League. Sei fortunato perché se ci riuscissi...è questo quello che ti farei (nel video Akinfenwa piega in due una scarpa da calcio, prima di lasciarsi andare ad una divertita risata ndr)".