Al Cittadella il Memorial Santagiuliana

Compagine padovana batte il Vicenza 3-2

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - VICENZA, 8 SET - Il Cittadella, capolista solitario in serie B dopo due giornate, si aggiudica il 23/o Memorial "Alfonso Santagiuliana" battendo allo stadio di Caldogno (Vicenza) il L.R. Vicenza per 3-2 (primo tempo 1-2). I padovani si erano già aggiudicati il trofeo dedicato all'ex centromediano di Vicenza e Torino nell'edizione 2016. Davanti a quasi 3 mila spettatori spettacolo e gol: Cittadella in vantaggio al 9' con l'ex Siega, che dal limite dell'area con tiro a giro trafigge Grandi. Il nuovo L.R. Vicenza di mister Colella non demorde e nell'arco di 2', nel finale di tempo, ribalta la situazione, andando in gol prima con Solerio al 36' (tocco sottomisura su azione d'angolo) e poi con Curcio al 36' (gran gol in sforbiciata su assist di Arma). Nella ripresa emerge il maggior tasso del Cittadella che al 15' pareggia i conti con Malcore (piatto al volo dalla sinistra) e poi firma il sorpasso decisivo con Proia 9' dopo che firma il 3-2 con un diagonale rasoterra.