Al via primo consiglio Figc era Gravina

Al lavoro su format B, nomine e commissioni riforme

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Ha preso il via il consiglio federale della Federcalcio a via Allegri. Si tratta della prima riunione ufficiale a una settimana dall'elezione di Gabriele Gravina a presidente con il 97,20% dei voti. Presenti al tavolo anche Claudio Lotito e Giuseppe Marotta consiglieri per la Lega di A, con il presidente Gaetano Miccichè al suo esordio in cf. Novità anche in Lega Pro con la presenza del patron del Catania, Pietro Lo Monaco. Per l'Assocalciatori le new entry sono Gianluca Zambrotta e Sara Gama. All'ordine del giorno, il format di serie B alla luce delle sentenze di Tar e Consiglio di Stato sul blocco dei ripescaggi, le nuove nomine con Cosimo Sibilia che corre per la vicepresidenza vicaria e Miccichè per la vicepresidenza, infine la composizione di speciali commissioni per le riforme del sistema.