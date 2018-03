Albania, Panucci: "Giocherà Strakosha. Berisha ha un problema fisico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Albania affronterà alle 19 la Norvegia in amichevole. Il CT Christian Panucci ha annunciato in conferenza chi tra Strakosha e Berisha difenderà i pali: "Domani giocherà Strakosha. Berisha ha un piccolo problema fisico, ma l'avevo deciso già prima. In quella posizione è molto rischioso sbagliare". Il tecnico italiano, poi, ha lamentato lo scarso impiego dei giocatori albanesi nei club.