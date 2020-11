Albania promossa in Lega B, il messaggio del Napoli: "Complimenti mister Reja"

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Twitter, il Napoli ha voluto complimentarsi con Edy Raja per la promozione in Lega B di Nations League della sua Albania: "Complimenti a Mister Reja per la promozione in Lega B di Nations League con la Nazionale albanese".