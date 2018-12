Albé spinge Augello: "Neanche il Milan ha un terzino così"

Cesare Albè, ex tecnico e ora vice presidente della Giana Erminio, dalle colonne de Il Secolo XIX elogia il terzino dello Spezia Tommaso Augello consigliandolo addirittura al Milan: “Ho appreso del gol di Augello per telefono e mi sono emozionato, sarà che ho 68 anni, ma ci tengo troppo a quel ragazzo. Così ho cercato Galliani e gli ho detto, prima cosa che neanche il Milan oggi ha un laterale sinistro come quello e poi che non serve andare a pescare fuori Italia i talenti, visto che qui ce ne sono eccome e si tratta solo di conoscerli. - continua Albè – Non sono affatto sorpreso della sua carriera e credo che possa arrivare in Serie A deve solo convincersi ed essere più cattivo”.