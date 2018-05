Albertini a Il Mattino: “Ancelotti a Napoli per vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conosce benissimo Carlo Ancelotti, ora Demetrio Albertini parla dell’approdo dell’allenatore al Napoli attraverso le colonne del quotidiano Il Mattino. “Se credevo ad Ancelotti al Napoli? In realtà no e devo fare i miei complimenti al presidente De Laurentiis perché a questo punto mi rendo conto che abbia saputo trovare gli stimoli giusti per motivarlo. Il no alla Nazionale? Evidentemente preferisce ancora il lavoro quotidiano e poi una piazza come Napoli ti regala degli stimoli unici. Una cosa è certa: Carlo è venuto a Napoli per vincere, non solo per fare bene. Vuole portare il Napoli alla vittoria e poi eredita un ottimo lavoro del suo predecessore Sarri”, ha detto l’ex centrocampista di Milan e Nazionale.