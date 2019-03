© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, dell'Atletico Madrid e della Nazionale italiana, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: "Amo questo sport talmente tanto da pensare che ogni risultato, anche più difficile rispetto a quello della Juventus, possa essere ribaltato. All'Atletico un detto famoso recita: "Mai smettere di crederci". Questa volta vale per la Juve. Gli ultimi anni dicono chiaramente che sia i bianconeri che i Colchoneros hanno davvero pochi limiti".