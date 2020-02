Albertini: "Derby svolta della stagione. Boban-Maldini danno il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, ha parlato a Tuttosport in vista del derby di Milano: "In città si percepisce l’interesse dei tifosi. Il calciatore deve rendersi conto che non vale solo tre punti, ma spesso è la svolta della stagione. Il derby dà consapevolezza più di ogni partita. Quando perdi, pensi ai tre punti. Quando vinci, sposta molto di più. Bisogna osare. Io il pareggio lo toglierei dal derby".

Cosa pensa di Boban e Maldini in dirigenza?

"Stanno lavorando al massimo per l’amore della maglia che hanno indossato, gestendo anche momenti non facili. Sul loro impegno metto la mano sul fuoco".