© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Demetrio Albertini, nuovo presidente del Settore tecnico federale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "E' un orgoglio tornare a lavorare per il calcio, non mi interessava un ruolo politico. Il Settore tecnico è un luogo di discussione e l'input che mi ha dato Gravina è proprio quello di far comunicare meglio le varie anime della FIGC per quanto riguarda il mio ambito. Maldini? E' importante che sia rientrato nel calcio, anche se parla poco nell'era della comunicazione. Ha la competizione dentro, si sta preparando per un futuro importante. L'Atletico Madrid? E' la peggior squadra che potesse incrociare la Juventus e nel momento peggiore. La Juve non è mai stata così piena di dubbi. Le auguro di arrivare a Madrid con Bonucci e Chiellini e meno dubbi possibili. L'Inter? Ha più individualità che gioco, perché la presunzione spesso viene confusa con la personalità e ostacola il gioco. Chi si sente bravo fa ciò che crede e non ciò che deve".