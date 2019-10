Albertini: "Milan in D? Da Gazidis forzatura. A Giampaolo serviva tempo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mi è parsa una forzatura che non ho capito bene". Così Demetrio Albertini sulle parole di Gazidis, che recentemente ha dichiarato di aver salvato il Milan dalla Serie D. L'ex regista rossonero, ormai quotato dirigente del calcio italiano, ha parlato a Tuttosport: "Se prendi Giampaolo, devi dargli tempo. E sette gare sono poche per poter imporre un modo di lavoro".

Paragone con Tabarez?

"No, stiamo parlando di contesti diversi. Poi è ovvio che quando si cambia allenatore sia una sconfitta per tutti, evidentemente con Giampaolo vi sono stati problemi non preventivati, di cui non sono a conoscenza".

Maldini e Boban?

"Li conosco come calciatori e come uomini, un po' meno come dirigenti. Però so quanto lavorano, so quello che vogliono per il Milan: tutti sanno quanto bene vogliano al club, poi vedremo cosa otterranno".