Albertini: "Questo Milan mi ricorda il mio dello scudetto '99. Neanche noi eravamo i più forti"

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così del Milan: "Siamo sulla strada giusta: questo gruppo mi ricorda quello dello scudetto ‘99. Anche noi vincemmo a sorpresa. Ibra ha trasformato la squadra e ha valorizzato il talento di tanti giovani. Il Milan di Pioli non somiglia a quello di Zac, ma il contesto nel quale può nascere il successo sì: sulla carta non è la squadra più forte, ma non lo eravamo nemmeno noi allora...".