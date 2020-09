Albertini risponde a Criscitiello dopo l'editoriale sull'esame di Pirlo: la lettera

Riceviamo e pubblichiamo una lettera scritta da Demetrio Albertini, Presidente del Settore Tecnico FIGC, dopo l'editoriale di ieri del Nostro Direttore Michele Criscitiello.

Alla cortese attenzione di Michele Criscitiello

Caro Direttore,

Ti scrivo in merito all'articolo a tua firma pubblicato questa mattina sul sito Tuttomercatoweb - dal titolo “Pirlo, l'esame e la fine di Coverciano. Conte, non hai più scuse. La confusione di Gravina e Spadafora. La coerenza di Sibilia. Buon anno” - chiedendo di voler rettificare alcune inesattezze riportate relative all’attività del Settore Tecnico da me presieduto, con l’obiettivo di ristabilire la realtà dei fatti.

Al di là dei giudizi politici contenuti nel pezzo che non condivido, ci tengo innanzitutto a precisare che il percorso formativo che un allenatore deve seguire è disciplinato e gestito dal Settore Tecnico della FIGC e non dall’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), che invece è l’organo rappresentativo della categoria degli allenatori; i docenti chiamati a comporre la commissione d’esame di ogni corso sono per l’appunto docenti scelti dal Settore Tecnico, tra i quali anche il direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri. Questo percorso formativo è svolto nella massima trasparenza: viene indetto un bando di partecipazione, pubblicato con un Comunicato Ufficiale sul nostro sito ufficiale, seguendo la regolamentazione dettata dalla UEFA a tutte le Federazioni europee; quindi vengono valutati i curricula dei candidati secondo una tabella di punteggi chiara per decretare gli ammessi al corso.

Per quel che riguarda la situazione dell’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ci tengo a chiarire che, utilizzando le tue stesse parole, non ha ricevuto “regali né sconti”: è stato ammesso insieme ad altri 24 colleghi al Corso UEFA Pro, quello che comunemente viene definito come ‘Master’, in data 22 agosto 2019; ha seguito le lezioni e gli stage formativi nel corso di questi 10 mesi e ben prima di essere stato scelto dalla Juventus come allenatore per questa stagione; il Master si è chiuso a fine giugno 2020 e gli esami si sono svolti appunto durante la scorsa settimana.

L’obiettivo del Settore Tecnico è quello di divulgare le conoscenze del gioco del calcio a più persone possibili, secondo uno schema di corsi autorizzato da UEFA e FIGC.

Naturalmente dobbiamo e vogliamo comunque migliorarci e per questo negli ultimi due anni ho avviato una serie di attività che spero diano presto i loro frutti. Per tua informazione, solo negli ultimi mesi abbiamo dato la possibilità a oltre 1.300 aspiranti tecnici di seguire i nostri corsi UEFA C in tutta Italia, per dare un insegnamento agli allenatori che hanno a che fare con i nostri giovani calciatori. È solo un piccolo passo di ciò che ci siamo prefissati, ma il percorso – delineato da procedure strutturate e consolidate – è ben tracciato.

Come mio costume, siamo aperti a suggerimenti provenienti anche da ambienti esterni, da portare poi nelle dovute sedi.

Sperando di aver fatto chiarezza, Ti auguro una buona giornata.

Il Presidente del Settore Tecnico FIGC

Demetrio Albertini