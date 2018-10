Albertini sul derby di Milano: "Lo vincerà l'Inter, è fortissima"

Defrel e Quagliarella super. SPAL, non basta il cuore. La Samp vince 2-1

La Sampdoria ritrova il gol e i tre punti, rialzando la testa dopo due partite in cui non ha raccolto quanto seminato. Successo giusto anche se sofferto contro una SPAL dall'atteggiamento tutt'altro che da provinciale. Sanno soffrire i blucerchiati, ma sono bravi a non perdere lucidità...