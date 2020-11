Albertini: "Tonali deve essere meno timido. Felice di vedere Calabria in Nazionale"

Nella lunga intervista rilasciata al La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato queste parole su Tonali, Hernandez, Leao e Calabria: "Tonali è arrivato in un centrocampo con grande equilibrio, per togliere il posto a Bennacer o Kessie ora devi fare delle cose eccezionali. Sandro deve scrollarsi di dosso un po’ di timidezza, poi decollerà. Hernandez? Leggo di presunti cali, io lo vedo più diligente, si è un po’ italianizzato. Leao ha grandi qualità che possono solo esplodere, Calabria è un altro giocatore, sono felice che sia andato in Nazionale".