Alberto di Chiara ricorda Stefano Borgonovo: "Non posso dimenticare il suo sorriso contagioso"

Il 27 giugno 2013 Stefano Borgonovo ci lasciava e TMW Radio lo ha ricordato con un suo amico e compagno di squadra, Alberto di Chiara:

"Era mio amico, eravamo anche compagni di camera, non posso dimenticare la sua allegria e il suo contagioso sorriso. Mi emoziono sempre a ricordalo e sono vicino ai suoi cari.

In campo era furbissimo, il gol del 4-3 contro l'Inter del Trap è indimenticabile, lui ha dato grandi emozioni a compagni e tifosi che hanno amato Stefano per come era."