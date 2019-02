Albertosi su Donnarumma: "E' già tra i migliori ma non è continuo"

Fonte: milannews.it

© foto di Federico De Luca

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Enrico Albertosi. Con l’ex portiere rossonero abbiamo parlato di Gigio Donnarumma, punto di forza della squadra di Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni.

Albertosi, era sorpreso dal rendimento negativo di Donnarumma?

"Neanche tanto, perché in gioventù ci sta di commettere degli errori. A volte ti va tutto male: respingi la palla e ti fanno gol. Adesso, invece, anche se respinge non gli fanno gol o la palla va sul suo compagno. È normale che ci siano dei cali di tensione dovuti alla gioventù, non sicuramene dovuti alla volontà di far bene".

Secondo lei, era anche una questione mentale, legata magari alle polemiche sul rinnovo?

"Non credo. Dopo quello che era successo durante l’estate voleva dimostrare di essere veramente uno che ci teneva a rimanere al Milan, facendo bene e zittendo le critiche nei suoi confronti. Fin qui ha fatto un buon campionato. Ha commesso qualche errore, ma ha compensato tutto con grandi parate".

Lei ha giocato tanti anni nel Milan: quanto è difficile reggere la pressione di uno stadio come San Siro, soprattutto per un ragazzo così giovane come Donnarumma?

"La pressione la senti prima di scendere in campo. Quando comincia la partita c’è un po’ di tensione, ma poi passa quando sei concentrato e non la senti in più".

Se dovesse trovare un pregio e un difetto in Donnarumma, quali sarebbero?

"È migliorato tantissimo coi piedi. Un difetto è che tante volte sta troppo sul primo palo, soprattutto sui calci d’angolo e sulle uscite".

A proposito del gioco coi piedi. Il Milan si appoggia molto al portiere, che tocca tanti palloni: una bella differenza rispetto al calcio del passato.

"Beh, noi prendevamo la palla con le mani. Però devo dire che con i piedi ero abbastanza bravo. Giocavo sempre fuori dai pali, oltre l’area di rigore, per cui non avrei avuto problemi ad adattarmi al gioco di oggi".

Gigio lo inserirebbe già fra i top in Europa?

"È uno dei più bravi, questo è poco ma sicuro. Però ha ancora tanto da dimostrare, perché è giovane e perché non è continuo. Solo ultimamente ha avuto continuità. Un portiere deve sbagliare il meno possibile. Poi se fa qualche parata eccezionale vuol dire che è un grande portiere, però non deve sbagliare le cose facili".