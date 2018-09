Albiol spinge il Valencia: "Al Mestalla può battere la Juventus"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Raul Albiol, difensore del Napoli ed ex del Valencia, ha parlato al sito ufficiale del club iberico in vista della sfida di Champions contro la Juventus: "La Juve è una rivale difficile da affrontare, quest'anno ha preso ottimi giocatori che sono andati a rinforzare una buona squadra ed è una della favorite per la Champions. Però, soprattutto al Mestalla, il Valencia può creare problemi. La loro principale forza? Soprattutto difensivamente sono una squadra che ripiega molto bene in campo. Sono solidi difensivamente e con l'arrivo di Cristiano Ronaldo sono pericolosi sui contropiedi. La Juventus però al Mestalla soffrirà sicuramente, anzi in casa il Valencia ha buone possibilità di vittoria. Il Valencia di quest'anno? Si sono rinforzati molto, soprattutto in attacco. E' il secondo anno di Marcelino, la continuità è importante e sono sicuro che alla fine del campionato la squadra sarà in alto".