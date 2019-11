Alessandria, lutto al braccio per i 3 vigili del fuoco scomparsi

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Questa sera, in occasione della sfida contro la Juventus U23 di Coppa Italia Serie C, l’Alessandria scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare i tre vigili del fuoco scomparsi in servizio nell’esplosione, e successivo crollo, di un edificio dove erano intervenuti. Questa la nota del club che annuncia anche un minuto di silenzio in loro onore:

"Ieri sera i tifosi Grigi hanno reso omaggio ai Vigili del Fuoco insieme a tanti altri alessandrini per far sentire la vicinanza di tutti ai Nostri Amati Pompieri. Ci sentiamo in debito verso di loro e ci teniamo a provare a ringraziarli anche noi, nel nostro piccolo. Questa sera prima della gara di Coppa Italia contro la Juventus U23 verrà osservato un minuto di silenzio nel loro ricordo e i Grigi giocheranno con il lutto al braccio".