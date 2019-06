Algeria, Belkebla escluso: ha mostrato il sedere giocando live a Fortnite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è chi rinuncia a giocare un'importante competizione con la propria Nazionale a causa degli infortuni, per motivi familiari o politici. Mai, però, era accaduto che la responsabilità di un'esclusione ricadesse su un videogioco. Il centrocampista dell'Algeria, Haris Belkebla, sarebbe stato rimandato a casa dopo aver mostrato il suo sedere in una sessione live del famoso gioco Fortnite. L'episodio sarebbe successo intorno all'1 di notte, quando il giocatore del Brest si sarebbe abbassato i pantaloni in diretta senza alcun motivo. Al suo posto potrebbe essere chiamato l'ex mediano del Bologna, Saphir Taider, ora al Montreal Impact, o Mohamed Benkhemasa. A riportarlo è dzfootball.net.