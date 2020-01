All.Rhodense: "Ibra non sembra fermo da due mesi. È già leader"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La redazione di Milannews.it ha contattato Gabriele Raspelli, tecnico della Rhodense, squadra che oggi ha affrontato il Milan nell'amichevole a porte chiuse a Milanello.

Che impressione e che effetto le ha fatto Ibrahimovic in campo?

"Mi ha fatto un'ottima impressione. Vedere da vicino e giocare contro un giocatore di quel calibro è qualcosa di incredibile. E' un grande giocatore e l'ha dimostrato in 45 minuti anche oggi. Ha parlato tanto con la squadra, ha dato delle indicazioni. Detto questo, non sembrava minimamente un giocatore fermo da due mesi. Qualitativamente è un giocatore che servirà eccome a questo Milan. E' pronto e vuole aiutare questa squadra".

Fisicamente come le è sembrato lo svedese?

"Fisicamente per lui il test contro di no è poco probante. Per noi questa era una partita di grandi emozioni. I test veri per lui sono a partire da lunedì contro la Sampdoria. Con la mentalità che ha, nel giro di un paio di settimane potrà dare una grossa mano al Milan".

Ibra ha incontrato i compagni di squadra oggi per la prima volta: come si è rapportato con loro?

"Sicuramente si vede già che è un leader, uno che i compagni ascoltano nonostante oggi sia stata la prima volta insieme. Ha dimostrato in alcuni momenti anche nella partita di oggi che può essere veramente di aiuto anche da questo punto di vista. Oggi ha dato tanti consigli, soprattutto ai più giovani".

Dal punto di vista tattico, ha fatto qualche richiesta ai compagni di squadra?

"Ha dato indicazioni ai suoi centrocampisti di stare più corti sotto alla linea d'attacco, anche per non tenere la squadra lunga. Ha dato veramente l'impressione di un giocatore che, grazie alla propria personalità, può essere fondamentale per aiutare i compagni in un momento difficile dal punto di vista mentale come quello che stanno attraversando i rossoneri"

Per come lo ha visto, si soprenderebbe di vedere Ibra a guidare l'attacco del Milan dal primo minuto già contro la Sampdoria?

"No, non mi sorprenderei affatto. Deve lavorare, indubbiamente, ma è un campione che ti dà una mano in tutti i modi. Dove magari non arriva perché è un po' in difficoltà fisicamente, arriva grazie al resto".