Allarme Coronavirus, 1° caso in provincia di Bergamo: vertice di massima urgenza in Prefettura

Primo contagio in provincia di Bergamo: una persona è risultata positiva al Coronavirus nella Bergamasca. A riportarlo è L'Eco di Bergamo, che aggiunge anche che proprio in questi minuti sarebbe in corso un vertice di massima urgenza in Prefettura con tutte le autorità del caso per affrontare la situazione in maniera efficace e tempestiva.