Allarme Coronavirus, coinvolta anche la Formula 1. Membri di Haas e McLaren in isolamento

L'Allarme Coronavirus raggiungere anche la classe regina dell'automobilismo, la Formula 1: Due membri del Team Haas e uno della McLaren, presenti a Melbourne per il primo GP della stagione in programma domenica, sono infatti in auto-isolamento. I tre hanno manifestato sintomi influenzali e sono stati precauzionalmente messi in quarantena. Gli esiti del tampone per verificare l'eventuale positività al virus sono attesi fra 3-5 giorni