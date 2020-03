Allarme Coronavirus, comunicate le modalità di rimborso per Parma-SPAL

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso note le modalità di rimborso per Parma-SPAL, gara che si giocherà domenica ma a porte chiuse: "Il Parma Calcio comunica le procedure di rimborso ai tifosi che hanno acquistato un singolo biglietto per questa gara. Chi ha provveduto all’acquisto dei titoli di ingresso on line sul portale TicketOne sarà direttamente rimborsato dal circuito con accredito sulla propria carta di credito con i tempi delle operazioni bancarie. Chi ha comprato il tagliando in un punto vendita-ricevitoria TicketOne dovrà presentarsi, dalle ore 12 di oggi, venerdì 6 marzo, alle ore 19 di mercoledì 11 marzo, nelllo stesso punto vendita in cui ha svolto l’acquisto, munito del biglietto di Parma-Spal per avere il rimborso. Prossimamente, nei tempi che il Parma Calcio comunicherà, potrà ricevere il rimborso, con le stesse modalità, anche chi ha sottoscritto la promozione Tick3t Pack per le partite di campionato Parma-Spal, Parma-Inter e Parma-Fiorentina".