Allarme Coronavirus, consulente governo UK: "Un contagiato in uno stadio non infetterà tutti"

"Una persona sola in uno stadio da 70mila posti non infetterà tutti". Non sono parole di un personaggio qualsiasi, ma di Sir Patrick Vallance, medico inglese che dal 2018 ricopre il ruolo di capo-consigliere scientifico per il governo del Regno Unito. Ascoltato a Downing Street, sede dell'esecutivo di Sua Maestà, Sir Vallance sembra contrario all'ipotesi di giocare la Premier League a porte chiuse: "Al massimo infetterebbe poche persone tra quelle che gli stanno davvero molto vicine". Una visione completamente opposta a quella che sta ispirando le ultime decisioni delle autorità italiane, pubblicamente elogiate dall'OMS.