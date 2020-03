Allarme Coronavirus. Dai piatti monouso ai finestrini che restano chiusi: le iniziative dei club

Il quotidiano la Repubblica aggiorna sulle varie iniziative intraprese dai club italiani dopo le indicazioni del governo e le 21 regole inviate dalla Fmsi ai calciatori: al Parma, per esempio, il classico cestone della frutta disponibile a fine allenamento è stato sostituito da piattini individuali, mentre il Napoli ha suggerito di evitare visite a parenti lontani. Quasi tutti hanno quindi invitato i calciatori a stare alla larga da locali e discoteche, con la Juve che aggiunge un "nei limiti del buon senso". Il Torino ha sospeso le cene sociali con i club, il Bologna ha suggerito ai giocatori di non abbassare il finestrino in favore dei tifosi all'uscita da Casteldebole. Praticamente tutte le società, infine, hanno sospeso conferenze stampa e interviste in zona mista.