Allarme Coronavirus, De Giorgi (Lube): "Gattuso ha ragione, nel volley ci siamo fermati tutti"

Non solo il calcio: l'allarme legato alla diffusione del contagio da Coronavirus interessa tutti gli sport anche il volley, che ha deciso di fermarsi. Intervistato da La Stampa, Ferdinano De Giorgi, allenatore della Lube Civitanova e tifoso interista: "Campionato falsato? Mi sembra troppo. Però ha ragione Gattuso: non è giusto che qualcuno giochi e qualcuno no. Non ci siamo fermati tutti. Suggerimenti per Conte? Non gli servono, ci conosciamo e lo stimo".