Allarme Coronavirus. Fermo in Lombardia calcio dilettanti e giovanile

Decreto, ok a porte chiuse. Ma da Crl stop per tutela salute

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Il Comitato regionale lombardo ha deciso di prolungare la sospensione dell'intera attività calcistica regionale e provinciale, dilettantistica e giovanile fino a domenica 8 marzo. La decisione è stata presa nonostante il nuovo decreto con le misure di contenimento del coronavirus consenta in Lombardia, con eccezione della zona rossa del Lodigiano, di svolgere eventi sportivi, competizioni e allenamenti con atleti tesserati agonisti, a porte chiuse e rispettando la distanza di almeno un metro negli spogliatoi. "Abbiamo optato per la sospensione considerando il prorogarsi delle misure contenitive per il nostro territorio, che comprende le cosiddette zona rossa e zona gialla, e soprattutto nel rispetto della tutela della salute e delle problematiche che la popolazione lombarda, al di là del calcio, sta affrontando in questa situazione di emergenza - ha dichiarato il presidente del Crl, Giuseppe Baretti -. Quanto ai campionati, abbiamo comunque preferito evitare soluzioni diverse che avrebbero comportato disparità di trattamento e irregolarità nella disputa di ciascun girone. Ricordiamo, inoltre, che ancora non è dato sapere quando l'emergenza rientrerà, con particolare riguardo ai Comuni del Lodigiano inseriti nello specifico elenco". (ANSA).