Allarme Coronavirus, il ct della Scozia salta il sorteggio UEFA per precauzione

vedi letture

Non presiede sorteggio Nations League, 'no a rischi inutili'

(ANSA) - LONDRA, 03 MAR - Il Ct della Scozia Steve Clarke non ha partecipato questa mattina al sorteggio di Nations League per ragioni precauzionali. Di fronte all'aumento quotidiano di contagi del virus CODIV-19, la Federcalcio scozzese ha preferito lasciare a casa il proprio commissario tecnico per "non esporlo a rischi non necessari". La Scozia affronterà Israele il 26 marzo nei play-off di seminale per la qualificazione a Euro 2020. In rappresentanza scozzese oggi ad Amsterdam si sono presentati il presidente della SFA Rod Petrie, e il direttore generale Ian Maxwell. (ANSA).