Allarme Coronavirus, il "paziente uno" fuori da terapia intensiva: respira autonomamente

Buone notizie per Mattia, il 38enne manager di Codogno ormai diventato noto a livello mediatico come il "paziente uno" del coronavirus in Italia, ricoverato da tempo presso l'ospedale di Pavia. Come annunciato da Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, il giovane è infatti uscito dalla terapia intensiva e adesso respira in maniera autonoma.