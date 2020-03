Allarme Coronavirus, l'ad di Borsa Italiana: "Inutile chiudere le contrattazioni"

"La chiusura delle contrattazioni non serve". Così Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, ha commentato su Radio24 il forte calo delle Borse in relazione all'allarme derivante dalla diffusione del contagio da coronavirus: "La correzione c'è già stata, sicuramente le economie stavano rallentando già prima. È un'esperienza già vissuta con la Sars, sono fenomeni transitori. In generale, provvedimenti come la chiusura delle contrattazioni non servono, i mercati sono globali e scelte locali di questo tipo fanno perdere credibilità". Per quanto riguarda il mondo del calcio, ricordiamo che a Piazza Affari sono quotati, in indici diversi, i titoli di Juventus, Roma e Lazio.