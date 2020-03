Allarme Coronavirus. L'Inter rinuncia alla Youth League. Juve e Atalanta no

vedi letture

E’ di ieri la notizia della decisione dell’Inter di rinunciare alla Youth League (la Champions dei giovani) con la formazione primavera che non si è presentata per il match degli ottavi di finale contro il Rennes per evitare possibili contagi legati all’emergenza Coronavirus. Una scelta che non coincide con quella delle altre due italiane ancora in corsa: Juventus e Atalanta. Sia i bianconeri che gli orobici hanno infatti deciso di giocarsi l’accesso ai quarti di finale con i nerazzurri in campo oggi alle 15 a Coverciano contro il Lione e i bianconeri domani alle 16 contro il Real Madrid alla Continassa. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.